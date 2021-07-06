Точна кількість МБР невідома. Проте їх може виявитися набагато менше, ніж передбачається. Не виключено, що частина споруджуваних шахт залишаться порожніми, щоб ввести ймовірного противника в оману.

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Загроза для США

На думку директора Програми з нерозповсюдження ядерної зброї в Східній Азії Джефрі Льюїса, загальна кількість ракетних шахт, які наразі будують у Китаї, становить близько 145.



Місця будівництва нових шахт у Китаї / Фото Planet/Center for Nonproliferation Studies​

Країна розширює свої ядерні сили задля стримуючого фактора, що допоможе оговтатися від першого удару США, завдати удару у відповідь і гарантовано обійти американську протиракетну оборону в разі військового конфлікту.

В інтерв'ю виданню Post Льюїс припустив, що нові шахти призначені для китайських МБР DF-41, здатних нести кілька боєголовок з дальністю ураження майже 15 000 кілометрів. Цього цілком достатньо для нанесення ядерних ударів по континентальній частині США.

На наступних зображеннях видно будівельний майданчик для шахти ядерної МБР (перше фото), та імовірні місця будівництва ракетних шахт у Китаї (друге фото) / Фото Planet/Center for Nonproliferation Studies​

Ми вступаємо в гонку озброєнь, яка значною мірою обумовлена інвестиціями США і протиракетною обороною,

– каже Джефрі Льюїс.

Пентагон оголосив про плани масштабної модернізації ядерної зброї і систем доставки США протягом наступних двох десятиліть, включаючи нову крилату ракету повітряного базування і щонайменше два нових типи боєголовок.