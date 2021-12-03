Кістки та золото: на Криті знайшли стародавній скарб

Археологи дуже люблять знаходити скарби. На відміну від злодіїв, вони не планують ними збагатитися. Скарб для археолога – це додаткова можливість пізнати далеке минули та зрозуміти життя давніх людей.

Археологи проводили розкопки неподалік міста Ларнака, Кіпр, коли виявили там дві гробниці. Коли вони зайшли до них, то виявили нечувані археологічні скарби: кістки, різьблені фігурки богів, кераміку та, звісно, золото. Поховальні камери датуються 1350 роком до нашої ери – тоді у Єгипті правила цариця Нефертіті.

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Прикраса, знайдена у гробниці / Фото University of Gothenburg

Розкопки та рідкісний скарб

Після виявлення гробниць, почалася рутинна та кропітка археологічна робота. Річ у тім, що, наприклад, кістки після трьох тисячоліть стали дуже крихкими. Тому для потрібно було вміти правильно поводитися зі знахідками. Всього було виявлено 155 скелетів та близько 500 різноманітних матеріальних цінностей.

Знахідки свідчать, що це сімейні усипальниці керівної еліти міста. Наприклад, ми знайшли скелет п'ятирічної дитини із золотим намистом, золотими сережками та золотою діадемою. Ймовірно, це була дитина з впливової та багатої сім'ї,

– розповідає керівних розкопок Пітер Фішер.

Окрім золотих прикрас, були знайдені й дорогоцінності зі срібла, слонової кістки, бронзи та коштовне каміння. Матеріальні цінності свідчать, що склепами користувалися довгі роки й там встигли накопичитися речі, які відносяться до кількох культур, розділених у часі.

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Фігурка богині з головою птаха / Фото University of Gothenburg

Цікавим видається різноманіття знахідок. Мова йде про те, що серед поховань був знайдений червоний дорогоцінний камінь сердолік з Індії, синій коштовний камінь лазурит з Афганістану, бурштин з околиць Балтійського моря, давня печатка з території нинішнього Ірану, залишки риби з Нілу та інші прикраси, які теж відносять до Єгипту часів цариці Нефертіті. Це свідчить про потужну торгівлю, яку вели вельможі Криту мало не зі всім відомим світом та навіть "варварською" північчю.