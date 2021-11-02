Кішка, карцер, гладіатори: нові знахідки на території колишньої провінції Римської імперії

Римська імперія – це велика держава античного світу. Завдяки своїм могутнім легіонам "римський світ" розповсюдився за межі Італії, досягнувши сучасної Грузії на сході та Британії на заході. Археологи постійно дізнаються щось нове, розкопуючи давні археологічні пам'ятники.

Сьогодні Велика Британія, але сотні років тому це була римська провінція Британія. Все почалося 43 року нашої ери, коли неподалік сучасного британського міста Рамсґейт, графство Кент, висадилися близько чотирьох легіонів та допоміжні частини армії Риму. Керував ними Авл Плавтій, а похід санкціонував тодішній імператор Клавдій. Скоро південно-східна частина острова була підкорена легіонами. Цікаво, що у поході брав участь майбутній імператор – Тит Флавій Веспасіан, який командував легіоном II Augusta.

Читайте за темою У смертях римських імператорів знайшли математичну закономірність



Римська Британія / Фото Wikipedia

Археологічні пам'ятники римської доби

Неподалік ймовірного місця висадки римських легіонів був знайдений форт та амфітеатр. Ймовірно, що містечко Рутупіа на місці висадки скоро перетворилося на центральний порт. Адже саме там причалювали сотні кораблів, які везли військове спорядження, їжу, гроші та нових легіонерів, які мали продовжити розширювати кордони імперії.

Рутупіа зростала й поступово з'являлися храми, публічні будинки, тогочасні готелі, таверни та інші неодмінні атрибути успішного міста. Звісно, що був побудований й амфітеатр.

Розкопки біля амфітеатру дозволили виявити численні археологічні знахідки та краще дослідити, як була зведена споруда. Зовнішня стіна амфітеатру мала ширину до 6 метрів. Внутрішня стіна, що окреслювала арену, була зроблена з крейдових блоків, на яких залишилися сліди фарби червоного та синього кольорів. Там же вдалося знайти давньоримський "карцер", в якому тримали тварин, злодіїв та гладіаторів, які мали "виступати" на арені на потіху людям.

Цікаво, що неподалік амфітеатру знайшли майже повний скелет кішки. Давно померла тварина отримала кличку Максіпус. Тварина була похована за межами "колізею", поблизу території розташування житлових будинків. Також були знайдені численні "мілкі" артефакти: кістки тварин, римські монети, особисті предмети людей, кераміка.

Такі розкопки та археологічні артефакти, знайдені на цьому місці, неймовірна рідкість для Британії. Це доводить, що давня імперська провінція має ще багато прихованих історичних секретів, які "чекають" на археологів.