Для любителів компактних розмірів: смартфон Cubot Pocket з підтримкою NFC надійшов у продаж

Компанія Cubot оголосила про початок продажу мініатюрного смартфона Cubot Pocket. Купити пристрій можна на майданчику Aliexpress із доставкою по всьому світу.

Попри невеликі розміри Cubot Pocket має цілком прийнятні для сучасного смартфона характеристики, особливо, якщо врахувати крихітні розміри девайса.

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Смартфон оснащений чотириядерною однокристальною системою Unisoc Tiger T310, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Крім того, він підтримує TF-картки, що дозволяють збільшити обсяг пам'яті на 128 ГБ.



Крихітний смартфон Cubot Pocket / Фото Cubot

Інші характеристики

Пристрій оснащений акумулятором ємністю 3000 мА*г і працює під керуванням Android 11. Крім цього, він оснащений модулем NFC. Що стосується інших модулів, то ґаджет підтримує:

Wi-Fi,

Bluetooth,

OTG,

GPS,

ГЛОНАСС,

BEIDOU.

Головною особливістю пристрою є його розмір: Cubot Pocket оснащений 4-дюймовим дисплеєм FHD+, тому він легко вміщується навіть у маленькій долоні. Він досить малий, щоб поміститися навіть у кишені вузьких джинсів.

Додатково тішить наявність NFC, оскільки за допомогою цієї крихітки можна легко розраховуватися за покупки та й загалом використовувати чіп з користю за прямим призначенням.

Ціна Cubot Pocket

Продаж пристрою стартував на платформі Aliexpress з доставкою по всьому світу. Повна ціна мініатюрного смартфона становить 110 доларів (≈3252 гривні).

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Cubot Pocket став ще одним нестандартним рішенням на ринку смартфонів, який не звик дивувати своєю різноманітністю. Попри це, час від часу, все ж можна натрапити на щось незвичне, як от Duoqin F22 Pro – який нагадує звичайну класичну кнопкову "трубку".

Попри те, що смартфон схожий на кнопковий телефон, він має цілком серйозні технічні характеристики і повноцінну Android 12 прямо з коробки. До того ж тут є сенсорний екран. А ще пристрій може похизуватися, мабуть, найбільш незвичним розташуванням фронтальної камери, яке ви могли бачити. Фото незвичного смартфона та більше детальної інформації про пристрій під назвою Duoqin F22 Pro шукайте у нашому матеріалі.