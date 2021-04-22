NASA отримало кисень на Марсі: розповідаємо, як це вдалося зробити і навіщо

На Марсі з’вилося 5,4 грама кисню. Проте він має не природнє походження, а штучне – його виробив спеціальний пристрій на борту марсоходу Perseverance під назвою MOXIE.

Виробництво кисню – це один з багатьох експериментів, якими займається марсохід. За допомогою MOXIE вдалося виробити кількість кисню, достатню для забезпечення життя людини протягом 10 хвилин. Для цього пристрій працював цілу годину.

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Так виглядає MOXIE / Фото NASA

Як вдалося отримати кисень

Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment або просто MOXIE – це куб з габаритами 23,9x23,9x30,9 см та вагою 17 кг. Як написано на сайті NASA, апарат "дихає, як дерево" – вдихає вуглекислий газ, а видихає кисень. Пристрій працює, відділяючи атоми кисню від молекул вуглекислого газу. Назад в марсіанську атмосферу викидається побічний продукт діяльності – чадний газ. Оскільки атмосфера Марсу на 96% складається з вуглекислого газу, проблем з "сирим матеріалом" у апарату не буде.

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Процес перетворення вимагає високих рівнів тепла – близько 800°C. Для цього блок MOXIE виготовлений з термостійких матеріалів. До них відносяться деталі з нікелевого сплаву, надруковані на 3D-принтері, а також легкий аерогель, який допомагає утримувати тепло. Тонке золоте покриття на зовнішній стороні MOXIE відбиває інфрачервоне тепло, не дозволяючи йому випромінюватися назовні і потенційно пошкодити інші частини Perseverance.



Місце розташування MOXIE на апараті Perseverance / Фото NASA

Для чого на Марсі генератор кисню

Майбутні колоністи матимуть чималу потребу в кисні для забезпечення власної життєдіяльності, однак транспортувати на Марс кисень у великих об'ємах (наприклад 25 тонн) доволі складне завдання. Значно легше доставити на Червону планету масивний однотонний пристрій для генерації кисню (майбутню розширену версію MOXIE). У підсумку такий пристрій зможе генерувати ці 25 тонн кисню з Марсіанської атмосфери, що економічніше й практичніше.