Кипляча поверхня і дощ із каміння: Габбл зафіксував екстремальну погоду на віддалених планетах

Відколи астрономи почали знаходити екзопланети в 1990-х роках, вони відкрили багато гарячих юпітерів. Тепер один з найважливіших інструментів NASA застосовують у ролі метеоролога для вивчення погоди в далеких світах.

Ці колосальні світи є велетенськими газовими гігантами, подібними до нашого Юпітера, але обертаються вони набагато ближче до своїх батьківських зірок – настільки близько, що їх поверхні можуть кипіти при температурі вище 3000 градусів за Фаренгейтом (1600 градусів за Цельсієм).

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Тепер космічний телескоп Габбл пронизав завісу двох різних гарячих юпітерів, виявивши досить дивну погоду принаймні за земними мірками нашої Сонячної системи.

У нас досі немає хорошого розуміння погоди в різних планетарних середовищах. Коли ви дивитеся на Землю, всі наші прогнози погоди, як і раніше, точно налаштовані на те, що ми можемо виміряти. Навіть якщо ви знаєте основи хімії та фізики, ви не знаєте, як це виявлятиметься складним чином,

– сказав Девід Сінг, астрофізик з Університету Джона Хопкінса в Меріленді в заяві.

Досліджені Габблом планети з дивною погодою

Однією з цілей Габбла був KELT-20b, гарячий юпітер, розташований приблизно за 400 світлових років від Землі, описаний у статті, опублікованій у Astrophysical Journal Letters у січні. Тут Габбл знайшов докази, що інтенсивне ультрафіолетове випромінювання місцевого сонця потрапляє у верхні шари атмосфери планети, де його поглинають метали.

В результаті високо в атмосфері KELT-20b утворюється перегрітий шар подібно до багатої озоном стратосфери Землі, що блокує сонце, тільки от його температура в кілька разів вища.

Досі ми ніколи не знали, як зірка-господар безпосередньо впливає на атмосферу планети. Було багато теорій, але тепер ми маємо перші дані спостережень. Це переконливий доказ того, що планети не живуть ізольовано, а знаходяться під впливом своєї зірки-господаря,

– Гуанвей Фу, аспірант астрономії в Університеті Меріленду

Але KELT-20b безперечно безпечний у порівнянні з тим, що Габбл виявив на WASP-178b, розташованому на відстані 1300 світлових років і описаному у статті, опублікованій у середу (6 квітня) в журналі Nature. На цій планеті йде дощ із каміння.

Дивні опади відбуваються тому, що одна сторона планети завжди звернена до зірки, яка випаровує гірські породи та виробляє газоподібний монооксид кремнію. Цей монооксид кремнію тече на нічний бік планети (зі швидкістю понад 3200 кілометрів на годину), де температура може бути досить низькою, щоб матеріал швидко охолонув і затвердів у вигляді каміння, яке опадає назад на поверхню.

Навіщо астрономам вивчати погоду на інших планетах

Для астрономів ці дивні світи більше, ніж просто планети з незвичною погодою. Спостереження свідчать, що сучасне обладнання може дати вченим чітке уявлення про клімати інших світів. Це може допомогти відшукати планети з більш звичними погодніми умовами схожими до земних.