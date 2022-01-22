Ідея належить Європейському агентству з охорони здоров'я та цифрових технологій (HaDEA). На її втілення відкрито тендер, який завершиться 22 березня 2022 року.
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Як Європа фільтруватиме трафік
- Ідея полягає у спеціальному загальноєвропейському DNS-сервері, який буде налаштований за всіма вимогами безпеки й відповідатиме нормативам Євросоюзу.
- Сервер буде фільтрувати URL-адреси, які ведуть на сторінки з протиправним або шкідливим контентом.
- Налаштування DNS будуть регулярно оновлюватися – будуть додаватись все нові й нові ресурси з забороненим контентом.
- За задумом, його зможуть використовувати як корпоративні мережі, так і звичайні користувачі — громадяни країн ЄС.
HaDEA фактично запропонувало створити аналог CloudFlare та OpenDNS, тільки без прив'язки до комерційних компаній. Політиків не влаштовує залежність від приватних компаній, тому ідея з загальноєвропейським "правильним" DNS вельми їм приглянулась.
Щось знайоме
В мережі задум уже порівняли з так званим "суверенним рунетом", який збирається впроваджувати Росія, щоб досягти того ж кінцевого результату – легкого цензурування інтернет-ресурсів.
Задум європейських регуляторів виглядає досить логічним і нескладним у виконанні — на відміну від механізмів "суверенного рунету". Останній потребує установки спеціального обладнання для фільтрування трафіку на додаток до власних серверів операторів зв'язку.
Все не так просто
Однак в процесі реалізації все ж можуть виникнути проблеми.
- Перш за все, країнам належить не тільки знайти відповідального підрядника для виконання роботи, а й домовитися, який контент вважати протиправним і небезпечним.
- Сам DNS необхідно буде надійно захистити від атак, адже його вразливість потенційно може призвести до тотального зникнення інтернету в усьому ЄС.
- Крім того, технологія повинна бути достатньо потужною і стабільною, щоб пропускати колосальний обсяг трафіку.
Однак найбільшою проблемою, судячи з усього, стане необхідність знайти баланс між свободою слова, такою популярною і бажаною в Європі, і фактом цензурування інтернет-ресурсів.