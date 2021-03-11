Кінець шахрайству: античит Denuvo адаптували для ігор PS5

Компанія Irdeto в рамках програми Tools and Middleware випустила античит Denuvo для ігор на PlayStation 5. За словами розробника, технологія допоможе "покласти край шахрайству" на PS5.

Irdeto заявляє, що Denuvo не вплине на продуктивність в іграх, але багато хто сумнівається, адже на ПК таке явище періодично фіксують. Після цієї новини користувачі розділилися на два табори.

Цікаво Instagram відродив полегшену версію свого додатку

Реакція гравців

Одночасно висловлюються сумніви взагалі в необхідності такого захисту для закритої платформи, адже PS5 – не ПК, просто так файли в ній не підредагуєш.

Інші вважають проблему надуманою, оскільки в Denuvo для PS5 реалізований лише механізм "античитерства" і не застосовується технологія Anti-Tamper, через яку якраз і страждає продуктивність ігор на ПК.

Попри все, Denuvo на платформі PlayStation 5 — бути, але розробники самі вирішуватимуть, використовувати цей захист у своїх іграх чи ні. За даними джерела, в декількох іграх, що знаходяться в стадії розробки, вона вже застосовується.

Шахраї руйнують ігровий досвід чесних гравців і скорочують доходи видавців ігор. Для нас велика честь допомагати найталановитішим розробникам у світі та надавати геймерам багаті ігрові можливості на PS5,

– прокоментував глава Irdeto Рейнхард Блаукович.