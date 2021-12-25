Ким був найперший гігант планети Земля

У різні епохи Землю населяли багато гігантських організмів. Та хто був найпершим гігантом нашої планети? Ймовірно, науковці нарешті знайшли його.

Приблизно 250 мільйонів років тому зародилися майбутні "правителі" суші – динозаври. Приблизно у той же самий час з'являються іхтіозаври Cymbospondylus, які разом з іншими водними ящерами (не динозаврами!) підкорять моря та океани. Саме один з видів Cymbospondylus, ймовірно, був першим гігантом Землі.

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Художня реконструкція зовнішнього вигляду Cymbospondylus youngorum / Фото Phys

Детальніше про першого гіганта

Новий вид був виявлений на території штату Невада, США. Знахідка, що являє собою двометровий череп іхтіозавра та деякі інші кістки, отримала назву Cymbospondylus youngorum. Науковці провели датування та дізналися, що тварина жила в прадавніх океанах Землі приблизно 247,2 – 237 мільйонів років тому.

Загальна довжина іхтіозавра C. youngorum, як вважають спеціалісти, сягала 17 метрів. Таким чином, гігант мав розміри великого кашалота та є найстарішим велетнем планети, адже у цьому часовому проміжку (247,2 – 237 мільйонів років тому) чи ще раніше не було виявлено таких великих живих істот.

Назву "youngorum" отримав на честь спонсорів проєкту – братів Томом та Бондом Янгів (Tom та Bonda Young). Чоловіки є власниками місцевої пивоварні Great Basin та винахідниками власного пива під назвою Icky. Логотип Icky – іхтіозавр.



Череп C. youngorum у порівнянні з людиною / Фото Phys

Орієнтуючись на попередні знахідки у цьому регіоні та інші численні дослідження прадавньої фауни, палеонтологи припустили, що C. youngorum жив у постійній конкуренції. Величезні розміри передбачали постійний пошук поживи. Здобиччю велетня-іхтіозавра ставали кальмари, риба та, звісно, родичі.

Цікавим є й питання, як іхтіозаври змогли досягнути таких розмірів всього лише через приблизно три мільйони років після власної появи. Вчені припускають, що всьому причиною був "амонітовий бум", коли кількість та розміри цих головоногих молюсків зросли після Великого пермського вимирання. Це забезпечило C. youngorum великою кормовою базою.