Кількість жінок в IT зросла втричі за останні 9 років

Частка жінок в українські сфері ІТ збільшилася в 3 рази за останні 9 років. Нині у цій галузі 22% складають жінки. В той же час у 2012 році їхня частка складала близько 7%.

Про це свідчать результати дослідження компанії GlobalLogic. Як кажуть експерти, кількість спеціалісток в ІТ-індустрії в середньому зростає на 15% щороку.

Цікаво Рейтинг брендів українських IT-компаній: найпопулярніші Grammarly та SoftServe

Жінки в ІТ

Як свідчить дослідження, спеціалістки в Україні обіймають 40% усіх нетехнічних позицій. Зокрема, це маркетологині, менеджерки, дизайнерки, бізнес-аналітикині, технічні перекладачки тощо.

Серед усіх тестувальників в Україні жінки становлять 33%, а серед розробників індустрії – 8%.

За даними GlobalLogic, понад 70% спеціалісток компанії займаються тестуванням та розробкою програмного забезпечення.

"Сфера IT, як у світі, так і в нашій країні, стає більш гендерно збалансованою. У нашій компанії 22,7% жінок. 26% з них – розробниці, майже 42% займаються тестуванням, а близько 10% – менеджерки і топменеджерки", – розповіла молодша віцепрезидентка, керівниця People-напрямку, GlobalLogic Катерина Губарєва.