Позначку в 500 мільйонів завантажень в Google Play подолав ще один додаток Google. Цього разу мова йде про Google Lens. Додаток запустили у 2018 році. Він може запропонувати масу корисних функцій, про які багато користувачів навіть не підозрюють.

Багато хто використовує Google Lens для інтерактивного перекладу дорожніх покажчиків і вивісок, подорожуючи за кордоном. Проте, додаток здатний на більше. Він має вбудовані функції сканування QR-кодів, розпізнавання тексту з зображень, рішення рівнянь, допомагає здійснювати покупки на найвигідніших умовах та багато іншого, пише 9to5google.

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Рекорд Google Lens

Google Lens аналізує вміст ваших фотографій і відображає відповідну інформацію. Наприклад, він допоможе визначити породу тварини, назвати рослину або розповість історію пам'яток, відображених на знімку.



Google Lens розповість, на що "дивиться" ваша камера / Фото Google

Додаток був випущений окремим рішенням у 2018 році та досяг цього показника за такий короткий час.

Важливо відзначити, що Google Lens не встановлюється на смартфони "з коробки", тому більшість завантажень здійснюють люди, які самостійно вибирають його з Google Play. Деякі функції з часом знайшли застосування в Google Camera, але Lens все одно практично не має гідних альтернатив.

Нагадаємо, у вересні минулого року поріг в 500 мільйонів завантажень подолав і додаток YouTube Music. Очевидно, такі показники свідчать про високу якість і затребуваність додатків Google.