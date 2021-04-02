Кількість пристроїв у всьому світі досягне 6,2 мільярда у 2021 році

Компанія Gartner прогнозує, що в найближчі роки кількість комп'ютерів, планшетів та мобільних телефонів, які знаходяться в експлуатації, буде постійно рости. Каталізатором світового ринку, звісно ж, є пандемія.

Аналітики Gartner у своїй статистиці розглядають персональні комп'ютери різного типу – десктопи, ноутбуки і ультрабуки. А також планшети та смартфони. За оцінками, минулого року в глобальному масштабі в експлуатації перебували в цілому 6,08 мільярда цих пристроїв.

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Статистика

Серед них близько 4,3 мільярда – смартфони. На десктопи та ноутбуки припадає відповідно 522 мільйони і 796 мільйонів одиниць. Ще 479 мільйонів – це планшети.

У поточному році кількість комп'ютерних пристроїв збільшиться. Цьому сприятиме розвиток платформ дистанційного навчання та віддаленої роботи.

Статистика користування комп'ютерними пристроями / Фото Gartner

За підсумками 2021-го, вважають аналітики, база техніки, що знаходиться у використанні, досягне 6,22 мільярда. Це, зокрема, понад 4,3 мільярда смартфонів, 495 мільйонів десктопів, 866 мільйонів ноутбуків і 535 мільйонів планшетів.

У 2022 році зростання продовжиться: аналітики очікують, що кількість комп'ютерних пристроїв розшириться до 6,42 мільярда одиниць.