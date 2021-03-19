Кількість підписок на потокові сервіси перевалила за 1 мільярд завдяки пандемії

Netflix, Disney+ та інші потокові сервіси отримали рекордну кількість нових користувачів. Motion Picture Association звітує про 1,1 мільярда підписок у 2020 році по всьому світу. Цьому посприяла пандемія коронавірусу – багато людей залишалися вдома і шукали нові способи розважити себе.

За інформацією асоціації касові збори від традиційного прокату фільмів, після рекордних 42,3 мільярда доларів у 2019 році, впали на понад 30 мільярдів у 2020-му. Зміни в роботі Голлівуду, кінотеатрів та споживачів стимулювали зростання таких компаній, як Netflix і Disney, що пропонують потокові відеосервіси. Повідомляється, що в порівнянні з 2019 роком кількість їхніх передплатників зросла на 26 відсотків по всьому світу. Для США цей показник ще вищий і становить 32 відсотки.

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Статистика

Як пише The Wall Street Journal, навіть зараз, коли багато кінотеатрів знову відкрилися для відвідувачів, модель, заснована на потоковій передачі контенту, є головною стратегією для найбільших студій Голлівуду.

Не так давно Netflix подолала показник у 200 мільйонів підписок у всьому світі. Disney+, якому немає і двох років, зібрав аудиторію у понад 100 мільйонів глядачів.

У 2020 році доходи потокових сервісів склали 61,8 мільярда в порівнянні з 47,2 мільярда у 2019 році. Це допомогло кінокомпаніям частково компенсувати збитки від падіння касових зборів.

Пандемія міняє індустрію

Motion Picture Association заявляє, що за останні роки галузь зазнала серйозних змін, оскільки доходи від цифрового розповсюдження контенту тепер значно перевершують глобальні касові збори.

Голлівуд почав виробляти набагато більше контенту, особливо серіалів, які залучають клієнтів довше, ніж фільми. Повідомляється, що у 2020 році кількість серіалів зросла з 381 до 537.