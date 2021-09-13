Зростання рівня водню в атмосфері Землі вдалося виявити завдяки дослідженням в Антарктиді на свердловині Megadunes. Науковці досліджували повітря, яке законсервувалося в льоді холодного материка. Тому за допомогою льодяних кернів та свердловин можна багато зрозуміти про склад атмосфери в минулому.

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Дослідження повітря в Антарктиді у свердловині Megadunes / Фото Phys.org

Деталі дослідження

Виявилося, що кількість молекулярного водню, Н2, зросла в атмосфері на 70%. Досліджуваний період охоплює час з 1852 року по 2003 рік.

Більша частина появи Н2 в атмосфері Землі спричинена діяльністю людини, особливо – викидами від автомобілів. Проте важливим фактором є і "неавтомобільні" антропогенні джерела викидів.

Водень негативно впливає на озоновий прошарок та глобальне потепління в цілому, затримуючи парникові гази в атмосфері. Вчені говорять, що скоро може з'явитися нове джерело викидів – воднева енергія, яка має "нульовий" рівень "вуглецевого сліду", але спричиняє викиди Н2.

Молекулярний водень "живе" в атмосфері до двох років.