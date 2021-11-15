Кількість людей, які побували на Місяці скоро значно збільшиться, – Ілон Маск

Ексцентричному мільярдеру та главі космічної компанії SpaceX Ілону Маску не звикати до незвичних заяв, зрештою, як і нам. Цього разу він пообіцяв, що вже найближчим часом кількість людей, які відвідали природний супутник Землі суттєво зросте.

Маск на своїй сторінці у твітері навів список із дванадцяти американських астронавтів, яким випала можливість пройтися поверхнею Місяця. Четверо членів цього списку досі живі, але Маск заявив, що перелік людей, що ступили на поверхню Місяця, скоро значно розшириться, "оскільки людство досягне нових висот".

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Як Маск збирається доправити людей на Місяць

Компанія SpaceX, що належить Маску, є підрядником аерокосмічного агентства NASA з реалізації проєкту "Артеміда", у рамках якого планується відправити на Місяць нову експедицію з астронавтами на борту.

Пандемія, технічні труднощі та постійні претензії з боку конкурента SpaceX компанії Blue Origin, Джеффа Безоса, неодноразово призводили до збільшення термінів реалізації етапів програми й врешті NASA змістила дату запланованої висадки людей на Місяць з 2024 на 2025 рік.

Роль SpaceX

Компанія SpaceX має розробити спеціальну версію корабля Starship, який може бути використаний для доставки людей на Місяць, а до цього до супутника Землі буде двічі відправлено надважку ракету SLS, яку NASA розробило за участю Boeing.

Як буде реалізована програма "Артеміда"

Наразі оголошено, що програма буде реалізована у кілька стадій.