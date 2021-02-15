IT-бізнес в Україні продовжуватиме зростати. Разом з тим зростатиме й кількість випускників IT-спеціальностей. Вже до 2024 року диплом бакалавра отримають понад 20 тисяч випускників IT-спеціальностей (це на 23% більше, ніж було у 2020 році).

Щороку попит на нових IT-фахівців в Україні становить близько 30 – 50 тисяч фахівців. А вузи випускають за цими спеціальностями в середньому 16 200 бакалаврів.

До теми Як стати програмістом в Україні: перелік безкоштовних курсів

Тож не дивно, що кількість випускників зростатиме – це диктує ринок.

Прогнози на майбутнє

Експерти BRDO розробили три сценарії, за якими будуть зростати кількість випускників з технічною освітою.

Динамічне зростання. Частка вступників на IT-спеціальності буде рости такими ж темпами до 16,1% в 2026 році. У 2030 році можна буде очікувати випуску 37 400 нових фахівців.

Стримане зростання. Частка надходять на такі спеціальності залишиться на тому ж рівні, що і зараз -12%. У 2030 році можна буде очікувати випуску 27 800 нових фахівців.

Уповільнене зростання. Частка випускників поступово зменшиться до 10% в 2026 році. У 2030 році можна буде очікувати випуску 23 200 нових фахівців.

До речі, у сфері IT багато вакансій для фахівців з технічною освітою. Мова йде про HR-менеджерів, Project Managers, Sales Managers, UI/UX Designers. При чому, на цих посадах теж можна заробляти дуже добре. Як свідчить свіже опитування DOU, зарплати нетехнічних фахівців сягають понад 6 тисяч доларів.