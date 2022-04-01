Як повідомляє 24 канал з посиланням на дані дослідження російської "Лабораторії Касперського", рекордна за тривалістю DDoS-атака розтягнулася на 145 годин (понад 6 діб). Відомо, що більшість нападів припала на фінансові організації (35 %), державні органи (33 %) та заклади освіти (9 %). Також постраждали ЗМІ (3%) та інші сфери (20%).

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Росія заслужено страждає від хакерських атак

У "Лабораторії Касперського" зазначили, що рекордних показників кількість атак досягла ще в останньому кварталі минулого року, але той рівень був несумісний із поточними показниками загроз.

Експерти зазначили, що активну участь в атаках за деякими ознаками брали так звані хактивісти-непрофесіонали. Згодом їхнє число зменшилося, зате самі атаки стали потужнішими, тривалішими і добре підготовленими.

За даними Мінцифри, показники для державних органів ще гірші: кількість атак зросла вдесятеро у порівнянні з 2021 роком, а основною метою хакерів стали спроби порушити працездатність і доступність ресурсів.

Українська ІТ-Армія працює

Нагадаємо, що українська ІТ-Армія створена Мінцифрою ще у перші дні напади Росії на Україну досягає значних успіхів постійно блокуючи роботу різноманітних важливих ресурсів окупанта. Їм на допомогу приходять й інші групи хакерів, як от децентралізована група Anonymous, яка регулярно завдає болючих ударів російським відомствам.

Про серйозні успіхи української ІТ-Армії у перші дні війни можна почитати у нашому матеріалі.