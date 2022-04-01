Як повідомляє 24 канал з посиланням на дані дослідження російської "Лабораторії Касперського", рекордна за тривалістю DDoS-атака розтягнулася на 145 годин (понад 6 діб). Відомо, що більшість нападів припала на фінансові організації (35 %), державні органи (33 %) та заклади освіти (9 %). Також постраждали ЗМІ (3%) та інші сфери (20%).
Важливо Українські хакери вивели з ладу п'ять білоруських сайтів: завдано непоправної шкоди
Росія заслужено страждає від хакерських атак
У "Лабораторії Касперського" зазначили, що рекордних показників кількість атак досягла ще в останньому кварталі минулого року, але той рівень був несумісний із поточними показниками загроз.
Експерти зазначили, що активну участь в атаках за деякими ознаками брали так звані хактивісти-непрофесіонали. Згодом їхнє число зменшилося, зате самі атаки стали потужнішими, тривалішими і добре підготовленими.
За даними Мінцифри, показники для державних органів ще гірші: кількість атак зросла вдесятеро у порівнянні з 2021 роком, а основною метою хакерів стали спроби порушити працездатність і доступність ресурсів.
Українська ІТ-Армія працює
Нагадаємо, що українська ІТ-Армія створена Мінцифрою ще у перші дні напади Росії на Україну досягає значних успіхів постійно блокуючи роботу різноманітних важливих ресурсів окупанта. Їм на допомогу приходять й інші групи хакерів, як от децентралізована група Anonymous, яка регулярно завдає болючих ударів російським відомствам.
- Так, нещодавно Anonymous зламали та викрали із сайту Центробанку Росії 28 гігабайтів даних. Цінна інформація вже опублікована у мережі, а за її вивчення взялися журналісти та розслідувачі.
- Також хакери зламали бази даних Росавіації та знищили понад 65 терабайтів інформації. Внаслідок атаки відомство змушене було повернутися до паперового документообігу. Ситуацію загостив також той факт, що Росавіація, як виявилося, знехтувала важливим правилом та не здійснювала копіювання важливої інформації.
- Крім того, Anonymous виявили та оприлюднили у мережі наказ Міноборони Росії про підготовку фейків щодо жорстокого поводження начебто українськими військовими з російськими полоненими.
- Також відомі хакери зламали пропагандистське ТБ і викрали 870 гігабайтів даних.
Про серйозні успіхи української ІТ-Армії у перші дні війни можна почитати у нашому матеріалі.