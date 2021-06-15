Що змінилося у додатках Workspace

Перш за все слід сказати, що Google повернула можливість використання чатів в Gmail. Незабаром багато користувачів Workspace зможуть оцінити зміни в Gmail, а також сервісах "Документи" і "Чати". Їх буде простіше інтегрувати в одну вкладку.

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Наприклад, чати можна легко зрушити вліво, щоб основну частину робочого простору займала електронна таблиця. Нові можливості засновані на концепції "розумних полотен", у рамках якої Google об'єднує різні додатки. Google також оголосила, що цього літа "буде запущений спрощений і гнучкий користувальницький інтерфейс" в Spaces, додатку для обміну повідомленнями та файлами від компанії Google.

Новий тариф для користувачів та компаній

Розробники оголосили про запуск нового тарифу для взаємодії з Workspace. Мова йде про підписку Google Workspace Individual, в рамках якої за 10 доларів в місяць користувачі можуть отримати доступ до додаткових інструментів без необхідності створення власного домену.

Також стало відомо, що у вересні буде запущено прогресивний веб-додаток Workspace, за рахунок чого інструменти стануть більш схожими на повноцінні настільні програми.

Переваги для корпоративних користувачів

Корпоративні клієнти отримають більше можливостей для підвищення рівня безпеки при взаємодії з Workspace. Наприклад, з'явиться підтримка використання шифрування даних на стороні клієнта, можливість додавання додаткових довірчих правил для різних файлів, що зберігаються в хмарі Google.

Варто відзначити, що Workspace швидко оновлюється протягом останніх місяців і регулярно отримує нові функції та інструменти. Це може говорити про те, що Google має намір активніше конкурувати з Microsoft у сфері хмарних платформ для спільної роботи. Компанія вдається до тіснішої інтеграції сервісів, роблячи їх більш зручними для користувачів.