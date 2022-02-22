На Kickstarter збирають гроші для незвичайної Bluetooth-клавіатури з двох окремих частин
Джерело:Kickstarter
На сайті Kickstarter завершується збір коштів для випуску ергономічної клавіатури Glove80. Вона розділена на дві частини, а клавіші розташовуються на увігнутих поверхнях.
Над ґаджетом працює компанія з Нової Зеландії MoErgo. Вона позиціює себе як виробник клавіатур, "якими приємно користуватися і які корисні для вашого здоров'я".
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Чим особлива Glove80
- Клавіатура Glove80 розділена на дві частини.
- Її клавіші розташовуються на увігнутих поверхнях з широкими підставками-опорами для кистей.
- Як стверджується, така форма дозволяє зменшити переміщення кистей і пальців і надати їм більш природного положення, в результаті чого підвищується швидкість друку і забезпечується комфорт навіть при тривалому використанні клавіатури.
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
- У клавіатурі використовуються низькопрофільні механічні перемикачі.
- Вона сумісна з комп'ютерами та мобільними пристроями.
- Оснащена інтерфейсом Bluetooth LE, з яким можливо до чотирьох одночасних підключень, і інтерфейсом USB.
- Передбачено програмування розкладки та робота з макрокомандами.
Робочий процес із клавіатурою Glove80: відео
На проєкт уже зібрали понад 240 000 доларів, що майже вдвічі перевищує суму, яку творці сподівалися отримати.
Перші учасники кампанії могли зарезервувати свій екземпляр за 296 доларів.
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Зараз мінімальний внесок, що дозволяє сподіватися на отримання клавіатури, вже становить 316 доларів.
Збір коштів завершиться менш ніж через три доби, а відвантаження пристроїв обіцяють почати у вересні цього року.
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo