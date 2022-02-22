Над ґаджетом працює компанія з Нової Зеландії MoErgo. Вона позиціює себе як виробник клавіатур, "якими приємно користуватися і які корисні для вашого здоров'я".

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Чим особлива Glove80

Клавіатура Glove80 розділена на дві частини.

Її клавіші розташовуються на увігнутих поверхнях з широкими підставками-опорами для кистей.

Як стверджується, така форма дозволяє зменшити переміщення кистей і пальців і надати їм більш природного положення, в результаті чого підвищується швидкість друку і забезпечується комфорт навіть при тривалому використанні клавіатури.



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

У клавіатурі використовуються низькопрофільні механічні перемикачі.

Вона сумісна з комп'ютерами та мобільними пристроями.

Оснащена інтерфейсом Bluetooth LE, з яким можливо до чотирьох одночасних підключень, і інтерфейсом USB.

Передбачено програмування розкладки та робота з макрокомандами.

Робочий процес із клавіатурою Glove80: відео

На проєкт уже зібрали понад 240 000 доларів, що майже вдвічі перевищує суму, яку творці сподівалися отримати.

Перші учасники кампанії могли зарезервувати свій екземпляр за 296 доларів.



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Зараз мінімальний внесок, що дозволяє сподіватися на отримання клавіатури, вже становить 316 доларів.

Збір коштів завершиться менш ніж через три доби, а відвантаження пристроїв обіцяють почати у вересні цього року.



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Glove80 Keyboard / Фото MoErgo



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo