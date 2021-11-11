Жуков керував рекламним агентством Media Methane. Воно приймало замовлення на розміщення рекламних відеороликів. Протягом двох років, які працювала фірма, їй вдалося заробити близько 7 мільйонів. Однак збиток за цей же час оцінюють у 36 мільйонів.

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У чому був обман

Жуков разом зі своєю командою однодумців, серед яких 5 росіян і двоє громадян Казахстану, приймав замовлення й оплату, після чого розміщував ролики на сайтах і запускав велику мережу ботів для накрутки показників успіху.

Сидячи за своєю комп'ютерною клавіатурою в Болгарії та Росії, Жуков сміливо розробив і здійснив ретельно продумане багатомільйонне шахрайство проти індустрії цифрової реклами і обдурив тисячі компаній по всій території Сполучених Штатів,

– заявив прокурор США.

Боти виявились дуже ефективним засобом обману, імітуючи живих людей та їхню поведінку в мережі.

Вони вправно імітували рухи та кліки миші, прокрутку сторінок, відтворювали й зупиняли відеоролики, обходили перевірки-капчі, включали повідомлення на сайтах, приймали Угоди про файли cookie і навіть нібито авторизовувалися через облікові записи соцмереж.

Для цієї афери Жуков орендував понад 765 тисяч IP-адрес на території США.

Крім того, спільники розміщували рекламні ролики на порожніх сайтах, після чого підміняли доменні імена цих сторінок на адреси відомих видань і ресурсів, на зразок New York Times і New York Daily News. В результаті американці, які хотіли почитати новини, потрапляли на фейки Жукова і проти власної волі забезпечували його роликам додаткові перегляди.

Результат

Такий підхід вивів хитрий бізнес на величезні обороти. Сам же Жуков при цьому стверджує, що клієнти прекрасно знали про спосіб його роботи, і їм начебто завжди було все одно, якими способами досягається мета рекламної кампанії.

За час роботи організатор бізнесу, який називає себе "королем обману", присвоїв понад 4,8 мільйона доларів. За свою діяльність суд призначив йому 10 років позбавлення волі й штраф у розмірі 3,8 мільйона доларів. Таким чином Жуков у плюсі на один мільйон доларів.