Зокрема журналісти 24 каналу поспілкувалися із керівником управління забезпечення діяльності Національного Координаційного Центру Кібербезпеки (НКЦК) Сергієм Прокопенком. Він поділився подробицями протидії кібератакам на Україну на урядовому рівні.

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Пан Сергій наголошує, що в Україні про кібербезпеку звикли згадувати у дуже негативному плані. За його словами, це відбувається, оскільки немає "фідбеку від бізнесу, від критичної інфраструктури".

За словами Прокопенка, за останні два роки спеціалісти НКЦК зробили значний ривок у сфері кіберзахисту. Наприклад НБУ, як говорить пан Сергій, сьогодні є одним з найсильніше захищених регуляторів фінансової сфери в Європі й саме зараз Україна отримує підтвердження цього статусу.

В кібербезпеці перемагає лише той, хто будує її на принципах колективної безпеки, каже керівник управління забезпечення діяльності НКЦК. Сергій Прокопенко Керівник управління забезпечення діяльності НКЦК

Як Україна розвиває свої можливості протидії кібератакам

Цьогоріч указом Зеленського рішення РНБО затвердили реформу Держспецзв’язку. Крім того, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію травневе рішення ради нацбезпеки й оборони України (РНБО) про створення кібервійськ у структурі українського міністерства оборони, а також про затвердження нової Стратегії з кібербезпеки.

В указі президента йдеться про те, що кібервійська повинні захищати суверенітет країни, забезпечувати обороноздатність, запобігати збройному конфлікту та давати відсіч збройній агресії у кіберпросторі.

За сім років війни ми прийшли до того, що кіберпростір – арена для бойових дій,

– додав Прокопенко.

За словами керівника управління забезпечення діяльності НКЦК відомство тісно співпрацює з МЗС, Мінцифрою та Держспецзв’язку. Зокрема, велика увага приділяється критичній інфраструктурі.



Керівник управління забезпечення діяльності НКЦК Сергій Прокопенко / Фото Катерини Гаценко

У планах покращення кібербезпеки в таких сферах:

Інфраструктура.

Транспорт.

Пошта.

Телекомунікації.

У вересні була затверджена Національна стратегія кібербезпеки України. Робота над нею почалася торік. План реалізації над нею буде незабаром затверджена.

Стратегія містить три напрямки:

стримування – в цьому розділі задачі пов’язані з кіберобороною, гібридні загрози, боротьба з кіберзлочинність;

– в цьому розділі задачі пов’язані з кіберобороною, гібридні загрози, боротьба з кіберзлочинність; стійкість – це забезпечення безпеки, забезпечення в ході цифрової трансформації, моніторинг власних мереж, розвиток спроможностей – кібергігієна, навчання;

– це забезпечення безпеки, забезпечення в ході цифрової трансформації, моніторинг власних мереж, розвиток спроможностей – кібергігієна, навчання; взаємодія – міжнародна взаємодія, колективна безпека.

За словами Сергія Прокопенка, застосування Росією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів. Вони мають бути спрямовані на підвищення ефективності національної системи кібербезпеки, насамперед зміцнення кадрового потенціалу експертів, які відповідають за кіберзахист держави.

Це передбачено, зокрема, й оновленою Стратегією кібербезпеки України. В її рамках буде проведено навчання Grid NetWars. Турнір у режимі реального часу надасть змогу отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України та підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності.

Прокопенко говорить, що в Україні не вистачає кваліфікованих кадрів, адже як тільки фахівці досягають певного рівня, то вони їдуть працювати на Заході.

Нам треба йти за досвідом Ізраїлю. Вони навчають та розвивають ринок. Ті люди які там відпрацювали на державу йдуть в бізнес заробляти в тій же країні, де вони знаходяться. Потенціал великий, але кадрового резерву не вистачає. Сергій Прокопенко Керівник управління забезпечення діяльності НКЦК

До теми Уперше в Україні відбудуться масштабні навчання з кіберзахисту Grid NetWars

Світовий та український досвід демонструє: кібератак на стратегічно важливі енергетичні й бізнесові об’єкти чи промисловість не уникнути, зате їх можна попередити та вчасно зреагувати, звівши ризики до нуля. Тому вперше до України привозять Grid NetWars - міжнародну програму навчань, що розроблена лідером в індустрії підготовки та сертифікації кібер-спеціалістів – інститутом SANS.

Важливо! "Національна Кіберготовність: Grid NetWars" відбудеться 2 грудня 2021 року у КВЦ “Парковий”. Початок о 9:30.