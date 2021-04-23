В кіберполіції попередили про масштабну кібератаку на пристрої QNAP

Департамент кіберполіції України заявив про атаку на мережеві пристрої QNAP. Для цього хакери використовують програму-вимагач, що залучає архіватор 7-Zip для шифрування файлів.

Аби розшифрувати ці файли, хакери, звісно ж, вимагають заплатити викуп. При чому ця атака може мати світовий масштаб.

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Як працює схема

Коли шкідливе програмне забезпечення потрапляє у систему, то створює архіви 7-Zip розміром 20 МБ, у які запаковує файли, що містяться на пристрої.

Якщо ж користувач намагається відкрити текстовий файл, то отримує посилання на ресурс, розміщений у мережі TOR. Далі пропонують ввести персональний ID, який присвоюється пристрою вірусом-вимагачем, та у подальшому отримати електронний гаманець у криптовалюті.

Для дешифрування постраждалий має ввести пароль, що відомий лише оператору "Qlocker". За відновлення доступу зловмисники вимагають у постраждалих гроші.

Як зауважили у кіберполіції, хакери використовують критичні вразливості в операційних системах QNAP, а саме CVE-2020-2509 (вразливість дає змогу зловмисникам виконувати довільні команди в компрометованому додатку), CVE-2020-36195 (SQL-ін’єкція в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).

Як захиститись від атаки

Також у кіберполіції надали низку порад, щоб захистити пристрій від атаки. Перша і дуже важлива порада – оновити версію вбудованого програмного забезпечення QNAP. Адже розробник уже випустив оновлення, яке містить виправлення зазначених вразливостей.

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Оновлення QTS чи QuTS hero:

увійти до QTS чи QuTS hero як адміністратор;

перейти до Панель управління – Система – Оновлення мікропрограми

вибрати Перевірити оновлення. Далі встановити останнє актуальне оновлення.

Оновлення Multimedia Console та Media Streaming Add-On:

увійти до QTS як адміністратор;

відкрити Центр програм та натиснути на значок пошуку;

ввести Multimedia Console або Media Streaming Add-On;

натиснути Оновити (з’явиться підтверджуюче повідомлення) та натиснути ОК.

Також експерти рекомендують виконувати підключення до внутрішньої мережі тільки з використанням VPN.

Варто налаштувати розмежування доступу до ресурсів компанії за допомогою фаєрволів, мережевих екранів, віртуальних мереж. Попередньо виконати резервне копіювання даних.