Кіберполіція покликана запобігати таким випадкам. На Порталі МВС України повідомляється, що "працівники Департаменту кіберполіції спільно з працівниками дізнання Дарницького управління поліції Києва та у співпраці з представниками уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародними партнерами із США, Молдови та Німеччини" змогли запобігти втраті персональних даних близько 200 мільйонів користувачів.

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Результату вдалося досягнути завдяки "припиненню діяльності" відповідного сайту. Який саме вебресурс "потрапив під удар" – не розголошується.

У повідомлення на Порталі мовиться, що на сайті, на якому реєструвалися користувачі, зберігалися такі особисті дані як номера телефонів, прізвища, імена, місце реєстрації та іноді навіть інформація про "надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів". Переважна кількість інформації належала жителям країн СНД.

Співпрацюючи з міжнародними партнерами, вдалося припинити діяльність осіб, які керували невідомим сайтом та, ймовірно, незаконно розповсюджували персональні дані. Як повідомляється, "за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 182".