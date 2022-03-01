Кіберполіція закликала 30 міжнародних VPN-сервісів припинити співпрацю з Росією

Кіберполіція направила офіційні запити до 30 міжнародних VPN-сервісів із закликом припинити надавати послуги користувачам з IP адресою країни-агресора.

Окупанти використовують VPN-сервіси для анонімізації у мережі інтернет та розповсюдження дезінформації. З їх допомогою вони вчиняють протиправні дії проти населення України.

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Станом на 28 лютого кіберполіція вже отримала підтвердження від міжнародної компанії Кeepsolid. Вона прийняла рішення припинити співпрацю з користувачами, котрі проживають на території Росії.

Кіберполіція закликала й інші VPN-сервіси підтримати Україну та припинити надання послуг окупанту.

Раніше міністр цифрової трансформації України звернувся до головного виконавчого директора СloudFlare Метью Прінса. Федоров просить відключити сайти Росії від CloudFlare та заблокувати можливість росіянам користуватися їхніми сервісами.

Це може суттєво вплинути на кіберзахист російських сайтів.

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