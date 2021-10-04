Кіберполіція викрила українського хакера, відповідального за атаки понад 100 іноземних компаній

Українська кіберполіція затримала хакера за поширення шкідливого ПЗ для криптування даних, яке було застосоване під час атак на низку іноземних компаній. Загальна сума збитків завданих компаніям – понад 150 мільйонів доларів.

Викрити 25-річного хакера вдалося у ході міжнародної поліцейської операції за участі Кіберполіції, Нацполіції, Київської міської прокуратури, Інтерполу та Європолу. Відомо, що хакер поширював шкідливі програми через спам-розсилки на корпоративні електронні поштові скриньки листів.

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Що відомо про діяльність хакера

Відомо, що загалом хакер здійснив атаки на більше ніж 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих – відомі світові енергетичні та туристичні компанії, а також розробники техніки. Аби відновити закриптовані дані хакер вимагав викуп. Як вже зазначалося, загальна сума збитків сягнула близько 150 мільйонів доларів.

Також відомо, що хакер працював не сам, а мав спільника, який допомагав організувати виведення грошей, які були отримані через вимагання за закриптовані файли у компаній.

Правоохоронці залучили до операції спецпідрозділ ТОР патрульної поліції та провели обшуки у квартирі хакера та в помешканнях його близьких. Вже класично поліція вилучила техніку, серед якої комп'ютер, мобільні телефони і навіть транспортний засіб.



Гроші виявлені в ході обшуків / Фото Національна Поліція

Виявили та вилучили готівку на загальну суму понад 360 тисяч доларів. На криптогаманцях хакера також виявили та заблокували суму еквівалентну 1,3 мільйона доларів.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати