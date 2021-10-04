Викрити 25-річного хакера вдалося у ході міжнародної поліцейської операції за участі Кіберполіції, Нацполіції, Київської міської прокуратури, Інтерполу та Європолу. Відомо, що хакер поширював шкідливі програми через спам-розсилки на корпоративні електронні поштові скриньки листів.
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Що відомо про діяльність хакера
Відомо, що загалом хакер здійснив атаки на більше ніж 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих – відомі світові енергетичні та туристичні компанії, а також розробники техніки. Аби відновити закриптовані дані хакер вимагав викуп. Як вже зазначалося, загальна сума збитків сягнула близько 150 мільйонів доларів.
Правоохоронці залучили до операції спецпідрозділ ТОР патрульної поліції та провели обшуки у квартирі хакера та в помешканнях його близьких. Вже класично поліція вилучила техніку, серед якої комп'ютер, мобільні телефони і навіть транспортний засіб.
Гроші виявлені в ході обшуків / Фото Національна Поліція
Виявили та вилучили готівку на загальну суму понад 360 тисяч доларів. На криптогаманцях хакера також виявили та заблокували суму еквівалентну 1,3 мільйона доларів.