Кіберполіція викрила фінансову піраміду, українців обдурили на 150 мільйонів гривень

Співробітники кіберполіції викрили фінансову піраміду, в яку інвестували 55 тисяч українців. Загальна сума збитків складає 150 мільйонів гривень.

Як пише видання AIN.UA, можливо мова про проєкт Miya Holdings. Як сказано на сайті компанії, бізнес працює в сфері продажів електроніки, а також таксі. Компанія пропонує клієнтам участь в інвестиційних програмах, але потрібно купувати сертифікати.

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Цікаво, що прибуток нараховували у гривнях, однак організатори схеми обіцяли конвертувати дохід у криптовалюту.

Як працювала схема

Шахраї створили сайт та пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід до 350% річних. Це мало відбуватись нібито завдяки інвестиціям в бізнес, пов'язаний з продажем електроніки та роботою таксі. Звичайно, для початку потрібно було придбати сертифікат вартістю від 300 до 3000 гривень.

В результаті вивести віртуальний заробіток було неможливо, а вартість самої криптовалюти була в сто разів меншою, ніж заявляли шахраї.

Правоохоронці вже провели обшуки в автомобілях і будинках підозрюваних в Києві, а також у Київській та Черкаській областях. Вони вилучили обладнання, комп'ютери, банківські картки та гроші.

Шахраям загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.