DDOS-атаки безперервно тривають з 15 лютого. Разом з цим активізувалися фішингові атаки на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, а також спроби проникнення до мереж приватного та державного секторів.
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Рекомендації для ІТ-служб
Хакери використовують для фішингових розсилок та DDOS-атак бот-мережі, які українськими спецслужбами ідентифікуються як пов'язані з хакерськими групами, що підтримуються урядом Російської Федерації.
Кіберполіція звертається до ІТ-служб організацій всіх форм власності з першочерговими рекомендаціями:
- Вимкнути усі робочі станції й сервери, не пов'язані з виконанням критично важливих функцій в інтересах громадян, бізнесу і держави.
- Оновити системне та прикладне програмне забезпечення працюючих систем до останньої версії.
- Негайно зробити резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.
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