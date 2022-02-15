Кіберполіція та Нацбанк розпочали інформаційну кампанію з платіжної безпеки

Кампанія #ШахрайГудбай уже вдруге організовується за участю кіберполіції. Її мета – покращити обізнаність громадян про загрози у віртуальному світі та навчити правил безпеки безготівкових розрахунків.

Деталі розповіли 14 лютого на брифінгу за участю начальника відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгенія Дороганова, заступника Голови Нацбанку Олексія Шабана, директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Андрія Поддєрьогіна та заступника керівника Центру кіберзахисту Нацбанку Романа Проскуровського.

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#ШахрайГудбай

Проєкт об’єднав близько 80 партнерів серед яких:

Нацбанк,

Департамент кіберполіції Нацполіції,

ЄМА,

Банки,

Платіжні системи,

Мобільні оператори,

Інтернет-магазини,

Поштові служби,

Обласні державні адміністрації.

Інформаційна кампанія триватиме впродовж трьох місяців в усіх регіонах України.

Під час виступу Євгеній Дороганов розповів про найпоширеніші сценарії шахрайства за минулий рік: продаж неіснуючих товарів, псевдовиграші, телефонні шахрайства, фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних, заволодіння грошима під приводом надприбутків та прохання знайомих про допомогу у соціальних мережах.

У цілому за минулий рік кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 мільйони гривень.

За 2021 рік кіберполіції вдалося задокументувати злочинну діяльність та скерувати до суду більше 2000 кримінальних проваджень, що стосуються саме інтернет-шахрайства, до вчинення яких були причетні 422 зловмисники. Також в роботі на даний час перебуває більше 6600 проваджень. До речі, саме шахрайські дії в Інтернет мережі становлять майже 70% від усіх звернень які надходять до кіберполіції,

– повідомив кіберполіцейський.

"Якщо говорити про рівень збитків від незаконних дій з платіжними картками в загальному обсязі всіх таких операцій, то він залишився відносно низьким. У минулому році на мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 гривень. Це не багато, але більше, ніж у 2020 році: тоді було 48 гривень, – додає заступник Голови Національного банку Олексій Шабан. – Саме тому ми вважаємо, що потрібно нагадати громадянам про правила безпечних онлайн-платежів і поведінки у віртуальному просторі. Адже головна зброя проти шахраїв сьогодні – це обізнаність".

Підсумовуючи, Євгеній Дороганов наголосив, що Інтернет-зловмисники щоразу вдосконалюють свої схеми або ж вигадують нові. Тому правоохоронні органи роблять акцент на превентивній роботі з населенням, адже знання основних правил кібергігієни мінімізує ризики постраждати від злочинних дій хакерів чи інтернет-шахраїв.