Кіберполіція допоможе компаніям, які постраждали від хакерських атак: як це працює

Міжнародна операція із затримання команди хакерів за участі Кіберполіції та Європолу закінчилася більш ніж плідно. Тепер кіберполіція може допомогти дешифрувати закодовані файли усім хто постраждав від атаки хакерів, адже отримала доступ до відповідної техніки.

Зазначається, що до групи хакерів входило 11 осіб, серед яких двоє займалися безпосереднім розповсюдженням шкідливих програм. Інші члени угруповання займалися підтримкою серверів та виведенням грошей отриманих у результаті вимагання. Про затримання одного з членів групи 24 канал повідомляв раніше.

Актуально Як захистити дані на своєму смартфоні від кібератак та фішингу

Як діяли хакери

Схема хакерів була доволі простою. Спершу проводилася атака вірусом-вимагачем LockerGoga, який блокував доступ до фалів компанії. Далі в гру вступали самі хакери, які вже пропонували за певну суму розшифрувати та повернути інформацію. Викуп злочинці вимагали виключно у криптовалюті.

Як зазначає кіберполіція, в результаті діяльності групи хакерів постраждало понад 1800 осіб та компаній у 71 країні.

Загальна сума збитків склала понад 100 мільйонів доларів .

. Частину групи вдалося виявити та взяти під варту ще у жовтні 2021 року.

Як Кіберполіція може допомогти компаніям, які постраждали

Річ у тім, що у хакерів була виявлена спеціалізована техніка, а на дисках знайшли приватні ключі від атак програм-вимагачів.

Зазначені ключі дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити раніше зашифровані дані,

– зазначають в кіберполіції.

Що потрібно зробити

Якщо ваша компанія стала жертвою схожої атаки, ви можете спробувати скористатися спільною платформою кіберполіції та Європолу – www.nomoreransom.org

Вам буде цікаво Три найкращі способи захистити інформацію на вашому комп'ютері

Крім того, у кіберполіції дали кілька порад, як не стати жертвою аналогічних хакерських атак у майбутньому: