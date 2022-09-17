Зазначається, що до групи хакерів входило 11 осіб, серед яких двоє займалися безпосереднім розповсюдженням шкідливих програм. Інші члени угруповання займалися підтримкою серверів та виведенням грошей отриманих у результаті вимагання. Про затримання одного з членів групи 24 канал повідомляв раніше.

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Як діяли хакери

Схема хакерів була доволі простою. Спершу проводилася атака вірусом-вимагачем LockerGoga, який блокував доступ до фалів компанії. Далі в гру вступали самі хакери, які вже пропонували за певну суму розшифрувати та повернути інформацію. Викуп злочинці вимагали виключно у криптовалюті.

Як зазначає кіберполіція, в результаті діяльності групи хакерів постраждало понад 1800 осіб та компаній у 71 країні.

Загальна сума збитків склала понад 100 мільйонів доларів .

. Частину групи вдалося виявити та взяти під варту ще у жовтні 2021 року.

Як Кіберполіція може допомогти компаніям, які постраждали

Річ у тім, що у хакерів була виявлена спеціалізована техніка, а на дисках знайшли приватні ключі від атак програм-вимагачів.

Зазначені ключі дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити раніше зашифровані дані,

– зазначають в кіберполіції.

Що потрібно зробити

Якщо ваша компанія стала жертвою схожої атаки, ви можете спробувати скористатися спільною платформою кіберполіції та Європолу – www.nomoreransom.org.

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Крім того, у кіберполіції дали кілька порад, як не стати жертвою аналогічних хакерських атак у майбутньому: