Зазначається, що до групи хакерів входило 11 осіб, серед яких двоє займалися безпосереднім розповсюдженням шкідливих програм. Інші члени угруповання займалися підтримкою серверів та виведенням грошей отриманих у результаті вимагання. Про затримання одного з членів групи 24 канал повідомляв раніше.
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Як діяли хакери
Схема хакерів була доволі простою. Спершу проводилася атака вірусом-вимагачем LockerGoga, який блокував доступ до фалів компанії. Далі в гру вступали самі хакери, які вже пропонували за певну суму розшифрувати та повернути інформацію. Викуп злочинці вимагали виключно у криптовалюті.
- Як зазначає кіберполіція, в результаті діяльності групи хакерів постраждало понад 1800 осіб та компаній у 71 країні.
- Загальна сума збитків склала понад 100 мільйонів доларів.
- Частину групи вдалося виявити та взяти під варту ще у жовтні 2021 року.
Як Кіберполіція може допомогти компаніям, які постраждали
Річ у тім, що у хакерів була виявлена спеціалізована техніка, а на дисках знайшли приватні ключі від атак програм-вимагачів.
Зазначені ключі дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити раніше зашифровані дані,
– зазначають в кіберполіції.
Що потрібно зробити
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Крім того, у кіберполіції дали кілька порад, як не стати жертвою аналогічних хакерських атак у майбутньому:
- Для захисту від атак програм-вимагачів потрібно регулярно здійснювати резервне копіювання даних на будь-які зовнішні накопичувачі.
- Необхідно переглядати приховані розширення файлів та не відкривати підозрілі електронні листи.
- На пристроях необхідно використовувати ліцензійне антивірусне програмне забезпечення.
- Додатково потрібно активувати двофакторну аутентифікацію облікових записів та використовувати складні паролі.