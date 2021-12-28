Концепція екологічного та здорового способу життя отримала назву LG tiiun. Пристрій дозволяє навіть садівникам-початківцям вирощувати овочі, зелень і квіти в комфортних умовах у себе вдома цілий рік.

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Як працює кібергрядка від LG

LG tiiun оснащений двома полицями, на кожній з яких можна встановити до шести посівних пакетів. Кожен пакет із насінням містить десять отворів для проростання, це дає користувачам можливість вирощувати зелень за чотири-вісім тижнів.

LG tiiun – кібергрядка для домашнього садівництва / Фото LG

Новинка отримала систему кліматичного контролю, яка регулює внутрішню температуру та освітлення, створюючи природні умови для рослин. Також є автоматична подача води. Вся система LG tiiun покликана прискорювати процес фотосинтезу.

LG tiiun та мініверсія LG tiiun будуть представлені в онлайн-режимі на цифровому виставковому стенді на виставці CES 2022 з 5 січня.