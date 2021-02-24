Кібератаки на відомства США: у Microsoft заявили про докази причетності Росії

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Вона сталася у грудні 2020 року.

Під час атака хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія. Про це розповів очільник компанії з кібербезпеки FireEye Кевін Мандіа.

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Інструменти, які використовувалися під час злому, не схожі на ті, що використовують Китай, Північні Корея або Іран,

– зазначив Мандіа.

Водночас глава компанії, яка спеціалізується на кібербезпеці, Crowdstrike Джордж Курц повідомив, що у нього немає даних про причетність Росії до атаки.

Раніше Бред Сміт заявляв, що у грудні Microsoft пережила "ймовірно, найбільшу та найскладнішу атаку, яку світ коли-небудь бачив". Водночас вже тоді у хакерстві підозрювали Росію.

У Microsoft також повідомили, що внаслідок хакерської атаки постраждали компанії у Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великій Британії, Ізраїлі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

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