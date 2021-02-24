Кібератаки на відомства США: у Microsoft заявили про докази причетності Росії
Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Вона сталася у грудні 2020 року.
Джерело:PBS NewsHour
Під час атака хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія. Про це розповів очільник компанії з кібербезпеки FireEye Кевін Мандіа.
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Інструменти, які використовувалися під час злому, не схожі на ті, що використовують Китай, Північні Корея або Іран,
– зазначив Мандіа.
Водночас глава компанії, яка спеціалізується на кібербезпеці, Crowdstrike Джордж Курц повідомив, що у нього немає даних про причетність Росії до атаки.
У Microsoft також повідомили, що внаслідок хакерської атаки постраждали компанії у Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великій Британії, Ізраїлі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
Кібератака на відомства США: що відомо
- Білий дім всередині грудня підтвердив, що казначейство США атакували хакери, підтримувані урядом однієї з іноземних держав. Водночас про яку саме країну мовиться – не розповіли.
- Російські хакери опинилися у центрі підозри у масштабній кібератаці на держустанови США.
- Компанія Microsoft на початку січня підтвердила факт отримання хакерами доступу до внутрішніх мережевих та серверних ресурсів компанії.
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