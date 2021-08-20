Частину пластику завод отримує безплатно від пакувальних фабрик – для них ці відходи непотрібні. Ще частину купують у переробників.

Цікаво Кого чекає Україна: які компанії мають офіційні представництва, а про які ми лише мріємо

Як працює Gjenge Makers

Кожного дня виробляють по 1500 цеглин. Вони до семи разів міцніші, ніж традиційний бетон. Кожна така цеглина містить у собі суміш із кількох видів пластику. Наприклад, поліетилен високої щільності, який міститься в пляшках для молока і шампуню, поліетилен низької щільності, який використовують у пакетах, і поліпропілен, який використовується у виробництві мотузок, відкидних кришок, а також відер.

Поліетилентерефталат (ПЕТ) не використовують. З цього матеріалу зазвичай роблять пластикові пляшки.

Під час виробництва подрібнений пластик змішується з піском. Далі його відправляють у спеціальну машину, яка нагріває суміш, а спеціальний прес формує з неї цеглу.

Нзамбі Маті демонструє міцність своєї продукції: вона з силою кидає цеглу в землю, і так залишається цілою. Така ж процедура зруйнувала б звичайну цеглу.

Ціна буває різною. Залежить вона від кольору і товщини. Стандартна сіра цегла коштує 850 кенійських шилінгів (7,70 доларів США) за квадратний метр. Є також червона, синя, біла, жовта, кілька відтінків сірої.

Нзамбі Маті розповіла про роботу підприємства: відео

У ролику показано, що пластиковою цеглою викладають доріжки й тротуари. Чи будуть з неї будинки – невідомо.

Ваш комп'ютер не справляється з вимогливими іграми? ASUS легко розв’язує цю проблему. Потужне залізо у поєднанні високою якістю – і ви забудете про підвисання. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше про продукцію ASUS.