Кембридзький словник обрав слово року: до чого тут марсохід NASA
Джерело:сайт Кембридзького університету
За версією Кембридзького словника англійської мови словом цього року став іменник "наполегливість" (perseverance). Саме так називається марсохід NASA, який цьогоріч здійснив посадку на Червоній планеті та шукає там ознаки життя у минулому.
Слово perseverance ("упертість", "наполегливість") запитувалося на сайті словника 243 тисячі разів протягом 2021 року. Воно означає постійне прагнення чогось досягти чи зробити, навіть в умовах труднощів чи значних тимчасових витрат.
До теми Ровер Perseverance успішно зібрав зразок марсіанського ґрунту, який доставлять на Землю
Що кажуть у Кембридзькому університеті
Як уточнили в університеті, слово може стосуватися і місії NASA, так і пандемії коронавірусу. Так, у період з 19 по 25 лютого, коли марсохід Perseverance здійснив посадку на Марс, було зафіксовано понад 30 тисяч запитів.
Глава управління з видавництва словника Вендалін Ніколс розповів, що підвищення інтересу до певних слів та термінів відбувається досить часто. Він зазначив, що для людей, які вивчають англійську мову, perseverance – не зовсім звичайне слово.
Наполегливість потрібна, щоб посадити марсохід на Марс, щоб протистояти викликам і неприємностям нашого життя, кліматичним змінам і конфліктам. Ми побачили цей зв'язок і вважаємо, що користувачі словника Кембриджу це оцінять,
– додав менеджер видавничого відділу Кембридзького словника.