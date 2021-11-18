Слово perseverance ("упертість", "наполегливість") запитувалося на сайті словника 243 тисячі разів протягом 2021 року. Воно означає постійне прагнення чогось досягти чи зробити, навіть в умовах труднощів чи значних тимчасових витрат.

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Що кажуть у Кембридзькому університеті

Як уточнили в університеті, слово може стосуватися і місії NASA, так і пандемії коронавірусу. Так, у період з 19 по 25 лютого, коли марсохід Perseverance здійснив посадку на Марс, було зафіксовано понад 30 тисяч запитів.

Глава управління з видавництва словника Вендалін Ніколс розповів, що підвищення інтересу до певних слів та термінів відбувається досить часто. Він зазначив, що для людей, які вивчають англійську мову, perseverance – не зовсім звичайне слово.

Наполегливість потрібна, щоб посадити марсохід на Марс, щоб протистояти викликам і неприємностям нашого життя, кліматичним змінам і конфліктам. Ми побачили цей зв'язок і вважаємо, що користувачі словника Кембриджу це оцінять,

– додав менеджер видавничого відділу Кембридзького словника.

Довідка. Апарат Perseverance здійснив посадку на поверхню Марса 18 лютого. NASA незабаром показало перші фото з нього, у тому числі кольорові. Пізніше NASA оприлюднило відео посадки марсохода з його борту, а також опублікувало звуки з Червоної планети.