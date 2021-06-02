Український супутник дистанційного зондування Землі запустять в рамках місії компанії SpaceX. Супутник полетить у космос на борту ракети-носія Falcon-9 у грудні 2021 року.

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Що передбачає контракт

Контрактом передбачено надання повного комплексу послуг з інтеграції супутника з Falcon-9, у тому числі надання необхідної матеріальної бази, управління місією, та запуск.



Конструкторське бюро наразі завершує роботи зі створення КА "СІЧ-2-30". Як повідомляє джерело, роботи вкладаються в затверджений Генеральний графік створення космічної системи.

Наземний сегмент (центр управління) створюється разом з Національним центром управління та випробувань космічних засобів.

Виведення "СІЧ-2-30" є першим кроком на шляху виконання реалізації планів, визначених, зокрема, проєктом Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, яка передбачає створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників. Вірю в амбітні плани України та докладатиму всіх зусиль, щоб вони були успішно реалізовані,

– зазначив Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Нагадаємо, 5 березня 2021 року стало відомо, що супутник масою 180 кілограмів запустить у космос SpaceX. Вартість запуску складе 1,9 мільйона доларів. СІЧ-2-30 призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах і передачі даних наземному інформаційному комплексу космічної системи.