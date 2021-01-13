КБ "Південне" отримало нового гендиректора: що про нього відомо
Гендиректором КБ "Південне" імені Янгеля" тимчасово призначили заступника Генерального конструктора Олександра Кушнарьова. Нагадаємо, раніше Бюро очолював Олександр Дегтярев, він помер від COVID-19 у листопаді 2020 року.
На підприємстві КБ "Південне" Олександр Кушнарьов працює з липня 1989 року. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
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Коротка біографія Кушнарьова
Олександр Кушнарьов народився в 1964 році в селі Дмитрівка Дніпропетровської області. У 1987 закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Виробництво літальних апаратів".
Після армії, у 1989 році, він почав кар'єру в "Південному". За цей час Кушнарьов працював на таких посадах:
- 1989-1991 – інженер;
- 1991-1992 – інженер-конструктор 2 категорії;
- 1992-1996 – інженер-конструктор 1 категорії;
- 1996-2001 – провідний інженер;
- 2001-2002 – провідний інженер-конструктор;
- 2002 – начальник групи, начальник сектору;
- 2002-2005 – начальник відділу;
- 2005-2012 – начальник проєктного комплексу;
- З 2012 – перший заступник Генерального конструктора – Генерального директора з системного проєктування.
Що відомо про КБ "Південне"?Це стратегічно важливе підприємство космічної галузі України. На підприємстві виконують повний цикл створення та експлуатації ракетно-космічної техніки. Бюро добре відоме на світовому космічному ринку.
На підприємстві також розробляють бойові ракетні комплекси та ракетно-космічні системи. Крім того, "Південне" створює супутники різного призначення, зокрема для дистанційного зондування Землі. В КБ розроблена низка мікросупутників, які запускаються під час кластерного виведення на орбіту штучних супутників.
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