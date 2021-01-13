Гендиректором КБ "Південне" імені Янгеля" тимчасово призначили заступника Генерального конструктора Олександра Кушнарьова. Нагадаємо, раніше Бюро очолював Олександр Дегтярев, він помер від COVID-19 у листопаді 2020 року.

На підприємстві КБ "Південне" Олександр Кушнарьов працює з липня 1989 року. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Коротка біографія Кушнарьова

Олександр Кушнарьов народився в 1964 році в селі Дмитрівка Дніпропетровської області. У 1987 закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Виробництво літальних апаратів".

Після армії, у 1989 році, він почав кар'єру в "Південному". За цей час Кушнарьов працював на таких посадах:

1989-1991 – інженер;

1991-1992 – інженер-конструктор 2 категорії;

1992-1996 – інженер-конструктор 1 категорії;

1996-2001 – провідний інженер;

2001-2002 – провідний інженер-конструктор;

2002 – начальник групи, начальник сектору;

2002-2005 – начальник відділу;

2005-2012 – начальник проєктного комплексу;

З 2012 – перший заступник Генерального конструктора – Генерального директора з системного проєктування.