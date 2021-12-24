Як показують опубліковані дані, збитки постраждалих зросли на 81% у порівнянні з 2020 роком. Цьогоріч приблизно 1,1 мільярда доларів збитків — це результат роботи лише однієї піраміди Finiko, націленої на Україну та Росію.

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Скільки грошей отримали шахраї

За минулий рік криптовалютне шахрайство принесло близько 7,7 млрд доларів.

Шахрайство є однією з найбільших загроз для подальшого поширення криптовалюти,

— констатують дослідники.

Повідомляється, що кількість депозитів на шахрайські рахунки в поточному році скоротилася з 10,7 мільйона до 4,1 мільйона. Це означає, що окремих жертв шахрайства стало менше, проте кожен з них втратив більше.



Інфографіка показує динаміку змін шахрайських "заробітків" у 2017-2021 роках / Фото Chainalysis

Основним джерелом збитків у 2021 році експерти називають так звані схеми "rug pull", коли розробники нової криптовалюти зникають і забирають з собою всі кошти інвесторів. У 2021 році на такий скам припало 37 відсотків усіх доходів злочинців, тобто приблизно 2,8 мільярда доларів.

Rug pull в основному пов'язані з DeFi, оскільки володіючи належними технічними знаннями можна дешево і легко створювати нові токени на блокчейні Ethereum (та інших), а потім розмістити їх на децентралізованих біржах без аудиту коду,

— повідомляє звіт.

Також зі звіту стає ясно, що середній термін "життя" шахрайських схем скоротився: у 2021 році він складав усього 70 днів. Тоді як у 2016 тривав 500 днів.

У підсумку команда рекомендує уникати нових токенів, які не пройшли аудит коду – процесу, за допомогою якого стороння фірма аналізує код смарт-контракту, що лежить в основі нового токена або іншого DeFi-проєкту, і публічно підтверджує, що той не містить механізмів, які дозволили б розробникам зникнути, привласнивши кошти інвесторів. Інвесторам також слід побоюватися токенів, про які відсутні загальнодоступні матеріали, які можна очікувати від легітимного проєкту (включаючи сайти та офіційну документацію), а також токенів, створених людьми, які не використовують свої справжні імена.