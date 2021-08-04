Доісторичний Дракула: в Аргентині виявили кажана-вампіра, якому 100 тисяч років

Кажани-вампіри видаються людям дуже неприємними істотами. Вони літають, п'ють кров та розносять різноманітні хвороби – цього достатньо, щоб їх боятися та не надто шанувати. Та якщо сучасні вампіри переважно маленькі, то їхні доісторичні родичі Desmodus draculae були значно більшими. Залишки такого кровопивці знайшли вчені.

Знахідку виявили у невеликій печері біля Буенос-Айресу, Аргентина. Її вік сягає 100 тисяч років. Вчені вважають, що печера, діаметром 1,2 метра, належала велетенському лінивцю, а кажан-вампір міг навідатися туди, щоб знайти їжу. Проте точно не відомо, як саме опинилися кістки Desmodus draculae там, де їх виявили.

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Щелепа кажана-вампіра / Фото Museo de Ciencias Naturales de Miramar

Що відомо про кажана Desmodus draculae

Кажан жив на території Південної Америки, як й сучасні кажани-вампіри. Цей вид вимерлих кажанів-кровопивць – найбільший серед усіх виявлених.

Розмах крил сягав 50 сантиметрів.

Вага – близько 60 грамів.

Довжина черепу – 31 міліметр.

Вид Desmodus draculae досліджений не надто добре через нечисленність знахідок. Науковці точно не впевнені навіть в тому, на кого саме полювала тварина: на представників мегафауни, на великих гризунів, чи на великих копитних.

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Коли вимерли велетенські вампіри

Це ще одна загадка, які потрібно буде розв'язати. Науковці знаходять кістки кажанів, які ще навіть не скам'яніли. Це свідчить, що вид вимер зовсім нещодавно за геологічними мірками.

Однією з причин зникнення кажанів вчені називають вимирання мегафауни, на яку полювали вампіри. Проте, ця теорія є вірно лише за умови, що кажани полювали виключно на великих вимерлих тварин.

Деякі науковці дотримуються думки, що Desmodus draculae вимерли уже в колоніальну епоху. Це означає, що їх застали не лише конкістадори, а й колоністи 18 століття. В такому випадку, вважають спеціалісти, ймовірною причиною їхнього вимирання став Малий льодовиковий період.

З Бразилії досі надходять чутки про велетенських кажанів-вампірів, які п'ють кров корів. Та це, ймовірно, лише чутки та перебільшення.