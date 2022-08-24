За даними місцевого видання, керівництво країни начебто домовилося з "власниками месенджера Telegram, сервісу TikTok та інших популярних міжнародних ресурсів про видалення незаконного контенту". Це зокрема вказано в концепції розвитку цифрової екосистеми в Казахстані на 2022-2027 роки.
Цікаво Колись – революція, сьогодні – перешкода: Павло Дуров різко висловився про Apple
Що кажуть у Telegram
Документ стверджує, що представники різних інтернет-компаній нібито поставилися з розумінням до пропозиції щодо співпраці у питаннях видалення контенту, що порушує місцеві закони. Проте, на думку їхніх адміністрацій, "такі заходи не дадуть довготривалого ефекту, оскільки висока ймовірність повторного відтворення протиправних матеріалів, що знову вимагатиме їх видалення, і цей цикл багаторазово повторюватиметься".
Серед перерахованих назв є не тільки Telegram та TikTok. Крім них згадали Facebook та Instagram, Linkendin, а також російські соцмережі "ВКонтактє", "Однокласнікі", "Mail.ru", "Livejournal".
У Telegram швидко відреагували на цю заяву.
Ми можемо підтвердити, що Telegram не укладав жодних угод із владою Казахстану. Будь-який користувач може використовувати кнопку "Поскаржитись" у додатку, щоб повідомити про неправомірний контент. Telegram видалить контент, якщо він порушує наші умови використання,
– заявили у пресслужбі месенджера
Таким чином компанія заперечила, що збирається видаляти матеріали, які не подобаються урядові Казахстану, а керуватиметься лише власними нормами.