За даними місцевого видання, керівництво країни начебто домовилося з "власниками месенджера Telegram, сервісу TikTok та інших популярних міжнародних ресурсів про видалення незаконного контенту". Це зокрема вказано в концепції розвитку цифрової екосистеми в Казахстані на 2022-2027 роки.

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Що кажуть у Telegram

Документ стверджує, що представники різних інтернет-компаній нібито поставилися з розумінням до пропозиції щодо співпраці у питаннях видалення контенту, що порушує місцеві закони. Проте, на думку їхніх адміністрацій, "такі заходи не дадуть довготривалого ефекту, оскільки висока ймовірність повторного відтворення протиправних матеріалів, що знову вимагатиме їх видалення, і цей цикл багаторазово повторюватиметься".

Серед перерахованих назв є не тільки Telegram та TikTok. Крім них згадали Facebook та Instagram, Linkendin, а також російські соцмережі "ВКонтактє", "Однокласнікі", "Mail.ru", "Livejournal".

У Telegram швидко відреагували на цю заяву.

Ми можемо підтвердити, що Telegram не укладав жодних угод із владою Казахстану. Будь-який користувач може використовувати кнопку "Поскаржитись" у додатку, щоб повідомити про неправомірний контент. Telegram видалить контент, якщо він порушує наші умови використання,

– заявили у пресслужбі месенджера

Таким чином компанія заперечила, що збирається видаляти матеріали, які не подобаються урядові Казахстану, а керуватиметься лише власними нормами.

Нагадаємо, раніше Telegram підозрювали у співпраці з росією – вона раптово скасувала блокування месенджера, хоча той, на перший погляд, не виконав вимог. Технічно обмеження й так не працювало, існуючи тільки на папері. Місцевим органам не вдалося заблокувати доступ до сервісу, тому користувачі навіть після оголошення про обмеження роботи могли безперешкодно ним користуватися. Це породило теорії, що компанія пішла на угоду з урядом й пообіцяла ділитися даними. Чи так це. підтвердити наразі неможливо.