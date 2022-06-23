Катастрофічна посуха в Італії відкрила людям давно затонулий корабель
Джерело:Business Insider
Цьогоріч Італія зіткнулася з найсильнішою посухою за останні сімдесят років. Річки та озера стрімко міліють, включаючи найбільшу в країні річку По.
По бере свій початок у Котських Альпах. Здолавши понад 650 кілометрів, вона впадає в Адріатичне море. Дефіцит води призвів до появи залишків старих суден, які тонули в цій річці.
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Корабельна аварія
Як пише джерело, посуха висвітлила корабельну аварію часів Другої світової війни. Зібелло, баржа довжиною в 48 метрів, яка в той час перевозила деревину й затонула в 1943 році, зазвичай ховається під водою. Зараз рівень води в річці настільки низький, що уламки помітні для глядачів.
Уламки судна за допомогою дрона зняв і опублікував фотограф-аматор Алессіо Бонін.
Баржа показалася з-під води / Фото Alessio Bonin/The Guardian
Баржа показалася з-під води / Фото Alessio Bonin /The Guardian
В останні роки ви могли бачити ніс човна, тож ми знали, що він там, але побачити судно таким відкритим у березні, коли фактично була ще зима, було дуже драматично. Я ніколи не бачив такої посухи в цю пору року – нашим головним занепокоєнням колись були повені в нашій річці, а тепер ми переживаємо, що вона зникне,
– сказав Бонін.
Баржа Зібелло з іншого ракурсу / Фото Луки Бруно для Associated Press
Баржа Зібелло з іншого ракурсу / Фото Луки Бруно для Associated Press
Основною причиною такої ситуації називають глобальні зміни клімату.
- Як повідомляє Associated Press, на півночі Італії вже майже чотири місяці не випадало жодного дощу, а інтенсивність снігопадів знизилася на 70 відсотків.
- У результаті навколишні річки недоотримують необхідного припливу води.
- Крім того, через підвищену температуру повітря збільшилась і швидкість танення альпійських льодовиків.
- Під загрозою сьогодні опинилися постачання питної води, зрошення сільськогосподарських полів і робота ГЕС.
- За даними місцевого управління, в одному прибережному селі під назвою Боретто річковий потік зазвичай становить 476 000 галонів на секунду. Тепер це всього 80 000 галонів на секунду.