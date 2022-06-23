По бере свій початок у Котських Альпах. Здолавши понад 650 кілометрів, вона впадає в Адріатичне море. Дефіцит води призвів до появи залишків старих суден, які тонули в цій річці.

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Корабельна аварія

Як пише джерело, посуха висвітлила корабельну аварію часів Другої світової війни. Зібелло, баржа довжиною в 48 метрів, яка в той час перевозила деревину й затонула в 1943 році, зазвичай ховається під водою. Зараз рівень води в річці настільки низький, що уламки помітні для глядачів.

Уламки судна за допомогою дрона зняв і опублікував фотограф-аматор Алессіо Бонін.



Баржа показалася з-під води / Фото Alessio Bonin/The Guardian



Баржа показалася з-під води / Фото Alessio Bonin /The Guardian

В останні роки ви могли бачити ніс човна, тож ми знали, що він там, але побачити судно таким відкритим у березні, коли фактично була ще зима, було дуже драматично. Я ніколи не бачив такої посухи в цю пору року – нашим головним занепокоєнням колись були повені в нашій річці, а тепер ми переживаємо, що вона зникне,

– сказав Бонін.



Баржа Зібелло з іншого ракурсу / Фото Луки Бруно для Associated Press



Баржа Зібелло з іншого ракурсу / Фото Луки Бруно для Associated Press

Основною причиною такої ситуації називають глобальні зміни клімату.