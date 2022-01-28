Чому загинув Challenger та як потім працювала програма Space Shuttle – читайте у матеріалі Техо24.

Офіційна версія

На початку космічної місії (кодова назва STS-51-L) на 73-й секунді польоту Challenger зруйнувався через низку обставин, яка призвела до пошкодження паливного бака та подальшої детонації палива. Це призвело до вибуху і загибелі шаттлу разом зі 7-ми членами екіпажу.

Розсекречене відео вибуху шаттла Challenger

Страшні подробиці



Останній старт Challenger / Фото з архіву сайту 24 каналу

Пошуково-рятувальні роботи тривали понад два місяці. Кабіну екіпажу Challenger знайшли лише 7 березня. Розслідування встановило, що 3 члени екіпажу пережили руйнування шаттлу і після вибуху були у свідомості, бо включили персональні прилади подачі повітря. Вони боролися до останнього, проте вижити вони не змогли…

Вибух Challenger: версії аварії

Трагедія онлайн

Challenger був одним із найефективніших човників у програмі Space Shuttle. До аварії він успішно здійснив 9 складних, але дуже успішних місій. Тому його політ 1986 року хотіли зробити показовим – старт місії висвітлювали у прямому ефірі провідні світові телеканали. Те саме планувалося і під час прильоту. Та не судилося…

Вибух Challenger побачили мільйони телеглядачів

Фініш Space Shuttle

Катастрофа Challenger на 32 місяці призупинила програму Space Shuttle.

Варто пригадати, що перший її старт відбувся 12 квітня 1981 року – рівно через 20 років після польоту Юрія Гагаріна в космос. (Символічно, чи не так?!)

The Space Shuttle

Місія Space Shuttle відновилася 29 вересня 1988 року, коли помандрував у космос Discovery.

А на заміну і в пам’ять про Challenger було побудовано новий човник – Endeavour. Вже 7 травня 1992 року він відправився у космос і відпрацював там майже 8 діб, продемонструвавши високу ефективність.

Як Endeavour прибув на космодром: епічне відео

Космічні човники вправно виконували свою місію до 2011 року. А потім США оголосили про фіналізацію проєкту.

8 липня 2011 року непереможний Atlantis з екіпажем із 4-х астронавтів протягом 13-ти днів відпрацював заключну місію Space Shuttle у космосі.

Фінал Space Shuttle

Та експерти кажуть: рано чи пізно, але людство повернеться до шаттлів…

Програма Space Shuttle

(1975 – 1991, 5 шаттлів) Challenger (вибухнув у 1986)

Columbia (згорів у 2003)

Discovery (працював до 2011)

Atlantis (працював до 2011)

Endeavour (працював до 2011)

Моторошна катастрофа шаттла Challenger: дивіться відео