Проєкт згадують не лише українські медіа, а й західні. Так, одне з провідних видань про технології та науку TechCrunch опублікувало статтю, в якій показало кілька згенерованих штучним інтелектом зображень – на одному з них можна побачити Володимира Зеленського, а друге показує палаючі будинки та коктейль Молотова.
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Детальніше про Sirens Gallery
- Проєкт, створений за сприяння Міністерства цифрової трансформації, запустив український стартап ZibraAI, а всі зібрані з нього гроші обіцяють спрямувати до українських благодійних фондів Dobro.ua та Unchain.fund.
- До роботи також приєдналися технологічна компанія Roosh, креативна студія Twid, компанії Near Foundation, Galactic3, Reface, Powder, Darewise та Sloyd.
- NFT-роботи у колекції Sirens Gallery – це згенеровані нейромережею картини, які зображують основні події війни Росії проти України у хронологічному порядку.
Атака на острів Зміїний / Фото ZibraAI
Уже кілька місяців поспіль, на наших очах розгортається жахлива гуманітарна катастрофа, до якої призвело вторгнення РФ. Ми не можемо стояти осторонь і хочемо долучитись до подолання її наслідків, а також допомогти Україні у післявоєнній відбудові. Для цього команда українського стартапу ZibraAI вирішила використати свій досвід роботи з технологіями штучного інтелекту та створила благодійний NFT-проєкт "Sirens Gallery". Ми хочемо розповісти про сміливість українців і назавжди записати історію цієї війни у блокчейн,
– коментує запуск проєкту представник компанії.
- Команда розробила технологію на основі штучного інтелекту: зібрала й описала 150 найважливіших подій війни, а нейронна мережа згенерувала цифрові зображення на основі текстових описів.
Трактор у полі / Фото ZibraAI
- До галереї увійшли сцени боротьби за Гостомельский аеропорт, атаки "русского воєнного корабля" на острів Зміїний та багато інших ключових подій цієї війни.
- Загалом у галереї буде представлено 1991 зображення найбільш знакових подій, які можна буде придбати у вигляді NFT-токенів.
- Мінімальна стартова ціна за один NFT – еквівалентна 100 доларам. Найдорожчий NFT коштуватиме 10 000 доларів.
Дивіться підбірку зображень проєкту Sirens Gallery, наданих 24 каналу / Фото ZibraAI