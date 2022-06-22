Проєкт згадують не лише українські медіа, а й західні. Так, одне з провідних видань про технології та науку TechCrunch опублікувало статтю, в якій показало кілька згенерованих штучним інтелектом зображень – на одному з них можна побачити Володимира Зеленського, а друге показує палаючі будинки та коктейль Молотова.

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Детальніше про Sirens Gallery

Проєкт, створений за сприяння Міністерства цифрової трансформації, запустив український стартап ZibraAI, а всі зібрані з нього гроші обіцяють спрямувати до українських благодійних фондів Dobro.ua та Unchain.fund.

Dobro.ua та Unchain.fund. До роботи також приєдналися технологічна компанія Roosh, креативна студія Twid, компанії Near Foundation, Galactic3, Reface, Powder, Darewise та Sloyd.

NFT-роботи у колекції Sirens Gallery – це згенеровані нейромережею картини, які зображують основні події війни Росії проти України у хронологічному порядку.



Атака на острів Зміїний / Фото ZibraAI

Уже кілька місяців поспіль, на наших очах розгортається жахлива гуманітарна катастрофа, до якої призвело вторгнення РФ. Ми не можемо стояти осторонь і хочемо долучитись до подолання її наслідків, а також допомогти Україні у післявоєнній відбудові. Для цього команда українського стартапу ZibraAI вирішила використати свій досвід роботи з технологіями штучного інтелекту та створила благодійний NFT-проєкт "Sirens Gallery". Ми хочемо розповісти про сміливість українців і назавжди записати історію цієї війни у блокчейн,

– коментує запуск проєкту представник компанії.

Команда розробила технологію на основі штучного інтелекту: зібрала й описала 150 найважливіших подій війни, а нейронна мережа згенерувала цифрові зображення на основі текстових описів.



Трактор у полі / Фото ZibraAI

До галереї увійшли сцени боротьби за Гостомельский аеропорт, атаки "русского воєнного корабля" на острів Зміїний та багато інших ключових подій цієї війни.

Загалом у галереї буде представлено 1991 зображення найбільш знакових подій, які можна буде придбати у вигляді NFT-токенів.

Мінімальна стартова ціна за один NFT – еквівалентна 100 доларам. Найдорожчий NFT коштуватиме 10 000 доларів.

Продаж NFT-зображень буде організований у три етапи. Перша колекція міститиме 661 роботу і буде доступна на сайті sirens.gallery з 24 червня.

Дивіться підбірку зображень проєкту Sirens Gallery, наданих 24 каналу / Фото ZibraAI