Користувачі скаржаться: карти Google видають потенційно смертельні маршрути

Фонд Джона Мьюїра і організація "Альпінізм Шотландії" попередили людей про небезпеки використання технологій для навігації в горах. Зокрема, мова йже про додаток Google Maps.

Вони висловили стурбованість тим, що альпіністи і туристи використовують навігаційні програми, щоб прокласти маршрут до найвищої гори Шотландії, Бен-Невіс. Адже, за їх словами, Google Maps показує туристам маршрут, який може бути смертельним.

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Небезпечні Google Maps

Навіть найдосвідченіший альпініст зіткнеться з труднощами на цьому маршруті. Він проходить по дуже крутій, кам'янистій і бездорожній місцевості, де навіть при хорошій видимості було б складно знайти безпечний шлях. Вкупі з похмурою і дощовою погодою шотландських гір запропонований Google маршрут може виявитися смертельним.

Останнім часом стався ряд інцидентів, коли проходження маршрутами, завантаженими з Інтернету, призводило до травм або більш серйозних наслідків. На Бен-Невісі багато людей вважають, що Google карти, що доставили їх від будинку до підніжжя гори, можуть допомогти добрати і до вершини. Але це не той випадок,

– каже Хізер Морнінг з Mountaineering Scotland.

Фонд Джона Мьюїра та організація "Альпінізм Шотландії" порекомендували всім, хто збирається прогулятися по Бен-Невісу або будь-якій іншій горі, перевірити інформацію або проконсультуватися з місцевим гідом.

Google заявила, що вже працює над дослідженням проблеми маршрутизації на Бен-Невісі.