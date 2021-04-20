Каршеринг в Україні: коли Bolt дозволить брати автомобілі в оренду

Багато країн світу сприяють розвитку каршерингових сервісів. За допомогою них знижується трафік на дорогах, розвивається бізнес, а держава отримує додаткові податки. Коли з’явиться цей зручний сервіс оренди автомобіля в Україні – питання часу.

Нещодавно стало відомо, що влітку 2021 року сервіс Bolt запускає в Естонії пілотний проєкт каршерингу Bolt Drive. Наразі невідомо, яка кількість автомобілів буде задіяна на старті.

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Сервіс Bolt / Фото ITC.ua

Коли чекати на можливість орендувати автомобіль в Україні

На запуск проєкту в Естонії відреагував регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний, давши коментар виданню AIN.UA. Він зауважив, що для успішного функціонування цього зручного сервісу оренди автомобіля потрібне правильне державне регулювання: пільги для паркування або виділені місця для стоянки автомобілів, можливо навіть виділені смуги руху.

Також Потічний додав, що можливість запуску каршерингового проєкту в Україні можлива, але не раніше за 2022 рік. Це залежить від успіху пілотного проєкту в Естонії.

Про можливі плани запуску Bolt Drive в наших містах говорити ще дуже рано, адже компанія ще навіть не оголосила про офіційний старт в Естонії. Однак, на мою думку, в разі успіху на домашньому ринку, можна розраховувати на появу прокатних авто Bolt в наступному році – додав пан Тарас

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