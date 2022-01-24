Вчені вже давно виявили, що у центрі більшості (якщо не всіх) галактик розташовані надмасивні чорні дірки, маса яких у мільйони і навіть мільярди разів перевершує масу Сонця. Так і у центрі нашої галактики Молочний шлях розташована чорна діра Стрілець A* маса якої становить 4,5 мільйона мас Сонця.

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Неодноразово астрономам доводилося спостерігати, як схожі чорні діри знищують зірки. Однак зараз вчені змогли зафіксувати не зовсім звичне явище – надмасивну чорну діру, що генерує потужні викиди, які підживлюють щільні скупчення речовини. Саме у таких скупченнях і зароджуються зорі. Вперше подібний процес був зафіксований у карликовій галактиці.

Чому це особливий процес

Карликові галактики аналогічні молодим, які почали з'являтися невдовзі після зародження Всесвіту, тому вивчення надмасивних чорних дір у їхньому центрі може відповісти на деякі питання про формування зірок на ранніх етапах світобудови.

Об'єктом дослідження наукових співробітників Університету Монтани стала галактика Henize 2-10, розташована на відстані близько 34 мільйонів світлових років від Землі – вона спостерігається в південному сузір'ї Піксид.

Згідно з недавніми оцінками, її маса приблизно в 10 мільярдів разів перевищує масу Сонця – для порівняння, галактика Молочний шлях перевищує цю величину в 1,5 трильйона разів. Десять років тому одна з авторів дослідження Емі Рейнс виявила в Henize 2-10 джерело радіочастотного та рентгенівського випромінювання й припустила, що ядром карликової галактики є чорна діра приблизно в 3 мільйони мас Сонця. Інші астрономи тоді визнали джерелом випромінювання наднову.

Нове дослідження і нові дані

У ході нового етапу дослідження вчені вирішили вивчити газовий відросток з ядра галактики, довжина якого становить 490 світлових років: іонізований газ, що володіє електричним зарядом, рухається зі швидкістю 1,8 мільйона км/год, і цей потік вливається в яскравий "зоряний розплідник" на відстані близько 230 світлових років від ядра галактики.

У цій області вчені виявили скупчення молодих зірок віком близько 4 мільйони років при масі в 100 000 разів більшій за сонячну. Проаналізувавши знімки високої роздільної здатності, отримані телескопом Габбл, вчені виявили штопороподібні коливання газового потоку.

Важливо! Згідно з комп'ютерними моделями, така картина може виникати через прецесію (обертальних коливань осі) чорної діри – залишки наднової її дати не могли.



Галактика Henize 2-10 з областю зореутворення / Фото NASA, ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI)

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Унікальність дослідження, за словами авторів, полягає у тому, що утворення зірок, посилене чорними дірами, поки що спостерігалося лише в більших галактиках. Вчені заявили, що хотіли б досліджувати інші карликові галактики з подібними процесами, але це дуже важко через їх малу кількість і складність спостережень. Ситуація може покращитися після повного введення в експлуатацію нового телескопа Джеймс Вебб.

До речі, телескоп вже практично досягнув місця призначення в точці Лагранжу L2. Наразі його дзеркала вже повністю розкриті та перебувають у процесі точного налаштування. Що буде з телескопом після досягнення його мети – читайте у нашому матеріалі.